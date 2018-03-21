Путін може помилувати Сенцова і Кольченка: усі подробиці

Президент РФ Володимир Путін доручив своїй адміністрації опрацювати список про помилування 16 осіб, який йому передала кандидат в президенти країни Ксенія Собчак.

До цього списку також включені українські політв'язні Олександр Кольченко та Олег Сенцов, передає "Интерфакс".

"Дійсно, такий список був Собчак переданий президенту. Президент її прийняв і доручив своїй адміністрації опрацювати цей список", - повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в середу, 21 березня.

"Поки іншого сказати вам не можу", - додав він.

У свою чергу, російський політолог Дмитро Некрасов, коментуючи можливість звільнення Олега Сенцова, заявив, що передача Ксенією Собчак списку з 16 політв'язнів Володимиру Путіну має чисто символічне значення.

"Чи призведе це до якихось результатів? Гіпотетично, не стільки тому, що хтось звернувся, а тому, що у нас прийнято до інавгурації готувати амністію. Можливо, когось і відпустять", - припустив екс-співробітник адміністрації президента РФ.

Олег Сенцов і Олександр Кольченко в суді

19 березня бізнес-омбудсмен Борис Титов за підсумками зустрічі Путіна зі своїми суперниками на виборах повідомив, що Собчак передала президенту список осіб, яких вона вважає політв'язнями.

Всього в списку 16 прізвищ. Крім Сенцова і Кольченка, в тому числі Дмитро Борисов та Станіслав Зимовець (фігуранти "справи 26 березня"), Володимир Лапигін (засуджений за держзраду вчений), Сергій Мохнаткіна (правозахисник, засуджений за застосування насильства до співробітника поліції на акції "Стратегії-31" ), Олег Навальний (брат опозиціонера Олексія Навального, який відбуває термін у "справі Ів Роше"), Олександр Соколов (журналіст РБК, засуджений за створення екстремістського співтовариства).

Як відомо, Олександр Кольченко був затриманий російськими силовиками в травні 2014 року в Сімферополі разом з режисером Олегом Сенцовим, за звинуваченням в "організації терактів" на півострові.

У 2015 році військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років, а Кольченка - до 10 років колонії суворого режиму нібито за "створення терористичного співтовариства" в Криму.