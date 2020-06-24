У 'Слузі народу' заговорили про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним

Зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського потрібна обом лідерам.

Вона повинна відбутися в серпні-вересні поточного року, щоб вирішити питання безпеки напередодні місцевих виборів. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

Коментуючи слова Путіна про те, що візит Зеленського в Москву – лише питання часу, нардепка підкреслила: "Я за те, щоб президенти зустрічалися. Це, перш за все, потрібно нам. І, як я розумію, сьогодні дуже необхідно навіть Путіну".

На її думку, таким чином президент Росії зможе довести, що виконує роль миротворця в питанні Донбасу. "Нехай робить реальні речі. Нехай виводить свої війська, нехай виводить важке озброєння, віддає під контроль нашу ділянку спільного кордону. І, звичайно, деанексія Криму", – сказала Верещук.

Вона визнала, що Путін навряд чи піде на такі кроки "за свого життя", але заявила, що українська сторона повинна наближати цей день всіма можливими засобами.

"Нам треба працювати над тим, щоб Путін сідав за стіл переговорів на наших умовах", – сказала Верещук.

Вона пояснила, що зустріч в серпні або вересні була б бажана з точки зору майбутніх місцевих виборів і небезпеки втручання в них Росії, в тому числі на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, а також у Харківській і Запорізькій областях.

"Ми розуміємо, наскільки там може бути використаний фактор Росії, дестабілізаційні процеси і так далі. Нам потрібно зустрічатися, потрібно говорити про те, що ми не допустимо, щоб в наші вибори грубо втручалися, через ЗМІ та через інші канали комунікації або підтримуючи тих чи інших кандидатів гласно чи негласно", – заявила народна депутатка.

Як писав OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що візит президента України Володимира Зеленського в Москву неминучий. Раніше стало відомо, що його не запросили на парад Перемоги в Москву, який відбудеться 24 червня.