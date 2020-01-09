Путін готовий воювати на Чорному морі – Портников

Візит глави РФ Володимира Путіна в окупований Крим свідчить про готовність воювати на Чорному морі.

Так прокоментував навчання Північного і Чорноморського флотів публіцист Віталій Портников, назвавши Путіна символом агресії, передає Еspreso.

"Це заявка на перетворення Чорного моря в море агресії. Власне, Росія вже не раз доводила, що готова до війни в Чорному морі – і під час нападу на Грузію, і під час нападу на Україну. І, поза всяким сумнівом, буде готова воювати на Чорному морі і далі. Всі ці ракети вона випробовує біля берегів Грузії і України аж ніяк не просто так", – вважає він.

"Путін не збирається і чути про можливість повернення контролю над півостровом, про припинення конфлікту з Україною, якими б не були ілюзії української влади і її прихильників", – додав Портников.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Путін прибув в окупований Крим, щоб спостерігати за ходом навчань Північного і Чорноморського флотів в Чорному морі.

На навчаннях виконували ракетні стрільби, в тому числі крилатими ракетами "Калібр" і гіперзвукової аеробалістичних ракетою "Кинджал". У навчаннях були задіяні понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літаків.

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