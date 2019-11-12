Путін активно стягує війська до Криму: розвідка зробила заяву

Росія стрімко нарощує угруповання військ на окупованому нею українському півострові Крим.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, передає пресслужба ГУР. Він додав, що відбуватися це буде аж до досягнення тих показників, які існували на території Криму ще до розпаду СРСР.

"Ми спостерігаємо нарощування російської військової присутності в Криму відразу після початку російської агресії і захоплення території півострова. За даними військової розвідки України, які були оголошені в ООН, в Криму знаходиться 31,5 тисячі військовослужбовців збройних сил РФ. Крім того, там є інші окупаційні формування, а це додатково ще 10-12 тисяч", – заявив він.

Що ж стосується Донецької та Луганської областей, тут дії бойовиків всебічно контролюються і спрямовуються командуванням 8 армії РФ.

"Сьогодні 8 армія здійснює керівництво окупаційними військами. Це відбувається під контролем штабу Південного військового округу, Генерального штабу та Міністерства оборони РФ. Ми бачимо, як виконуються всі вказівки і накази, що надходять на територію окупованих районів з Південного військового округу", – додав Скібіцький.

На окупованій території України постійно присутні офіцери і генерали з Південного військового округу.

"Вони контролюють всі напрямки діяльності угруповання російських окупаційних військ, починаючи від бойового застосування і закінчуючи повним логістичним забезпеченням, яке здійснюється з території Російської Федерації", – підкреслили в розвідці.

Путін активно стягує війська до Криму Цензор.нет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія в включеному Криму створює "лояльний блок населення", поступово заміщуючи місцевих жителів приїжджими росіянами.

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