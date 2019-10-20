"Пухне від щастя": розповнілий Пушилін насмішив мережу зовнішнім виглядом

Нове фото ватажка "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна насмішило користувачів мережі.

Знімок, на якому чоловік зображений разом із людиною у формі, з'явився на Twitter-сторінці IgorGirkin.

"Усе гарнішає і гарнішає", – написав автор поста, звернувши увагу на зовнішній вигляд терориста й те, що він погладшав.

Пушилін 112 Україна

twitter.com/GirkinGirkin

"Бомба уповільненої дії", "Скоро на білому коні, як Кім, підніметься на вершину терикону для прийняття доленосного рішення", "Пухне від щастя", – жартують користувачі в коментарях.

Скріншот

Все гарнішає і гарнішає pic.twitter.com/dJHWPwCvZ8 - IgorGirkin (@GirkinGirkin) October 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL,Пушиліна можуть звільнити із займаної посади вже незабаром, призначивши на його місце нинішнього "мера" Горлівки Івана Приходька. У мережі обговорюють, що російські куратори не задоволені роботою Пушиліна, його авторитет як лідера "республіки" впав навіть серед місцевих найманців.

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