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11 січня • оновлено в 12:29
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/ Розслідування

Прямі докази: Україна знайшла пробоїни від ракети на уламках літака МАУ

13т
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Група українських експертів, що розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook український журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на джерело у комісії.

За його словами, прямі докази, які доводять ракетну атаку, вдалося знайти після майже доби безперервної роботи українських фахівців.

Катастрофа МАУ

Катастрофа МАУ

"Ми взялися за відновлення фрагментів літака. Треба було визначити, як ці шматки металу, звалені у величезну купу, мають бути пов'язані між собою. Інтрига зберігалася допізна. Річ у тім, що ніяких пошкоджень на більшості деталей літака не було. Не було вибуху і пожежі ні у двигунах, ні на крилах. Не виключено, що літак міг падати практично цілим", – розповів інформатор.

За його словами, не впадали у вічі, на відміну від останків Boeing МН17, і будь-які одразу помітні сліди ураження бойовими елементами на фюзеляжі та крилах. Множинні пошкодження на корпусі – це результат падіння літака. Але після викладення всіх фрагментів літака стало очевидним, що бракує нижньої частини кабіни літака.

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"Серед уламків вдалося ідентифікувати фрагменти верхньої частини кабіни. І тут нарешті відбулася знахідка – приблизно о 22-й годині. На фрагменті кабіни ми виявили пробоїни елементів ураження бойової частини ракети, які прошили обшивку. Ми знайшли! У нас вперше з'явилися прямі докази в цій справі, які давали можливість довести, що стало причиною загибелі літака. Для нас це був переломний момент", – розповів представник комісії.

Уламки літака МАУ

Уламки літака МАУ

"Цензор.НЕТ"

Уламки літака МАУ

Уламки літака МАУ

"Цензор.НЕТ"

Також співрозмовник поділився першими результатами розшифрування "чорних скриньок". За його словами, станом на 10 січня вдалося прослухати записи однієї з них. Вона містила переговори пілотів з диспетчерським центром Тегерана.

"Стандартний радіообмін. Диспетчер дає команду вийти на ешелон 2500 метрів і прощається, командир корабля спокійно спілкується. Важливо було зрозуміти одне – ніяких несправностей не було, екіпаж нічого не турбувало, диспетчер не попереджав про повітряну загрозу і про початок бойових дій. Після останньої команди запис обривається. Більше не було нічого. Ніяких спроб вийти на зв'язок, ніяких переговорів", – уточнив представник комісії.

Він додав, що найповніша інформація про політ має бути у другій чорній скриньці. Але її обіцяли надати 11 січня. Розшифрування Україна проводитиме спільно з канадськими експертами, які прилетять зі своєю апаратурою.

Уламки літака МАУ

Уламки літака МАУ

"Цензор.НЕТ"

Уламки літака МАУ

Уламки літака МАУ

"Цензор.НЕТ"

Уламки літака МАУ

Уламки літака МАУ

"Цензор.НЕТ"

Підсумовуючи, він зазначив, що поки можна говорити про такі попередні висновки.

  • Російська зенітна ракета "Тор" влучила в нижню передню частину фюзеляжу лайнера, просто під кабіною пілотів.

  • Пряме влучанняі кабіна спалахнула зсередини. Миттєво відключився транспондер літака, який подає сигнали про політ. Миттєво зник зв'язок.

  • Поки немає даних, одна або дві ракети заподіяли такі пошкодження. Не виключено, що друга ракета також влучила у фюзеляж знизу близько до першої. Але все це ще належить уточнити.

"Ми продовжуємо роботу з викладення фрагментів літака до повного збору всіх уцілілих деталей. Ми розраховуємо, що вже 11 січня отримаємо доступ до всіх даних об'єктивного контролю. Щодо співпраці з іранськими колегами – у нас виникає враження, що ті, хто з нами контактує, щиро хочуть допомогти і самі з'ясувати, загалом проблем немає. Будемо сподіватися, що такий настрій і робочі контакти у нас збережуться і тепер", – запевнив співрозмовник.

У той же час голова СБУ Іван Баканов заявив, що зізнання іранської влади в тому, що військові цієї країни помилково збили літак МАУ, нібито підтвердило першу версію розслідування, до якої схилялася Служба безпеки України.

Нагадаємо, що в мережі оприлюднили відео ймовірного пуску іранської ракети по українському пасажирському Boeing.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
МАУ
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Пришли к выводу - российская ракета сбила самолёт.. Идиоты, слов нет
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0
Архипов Михаил
Архипов Михаил
Даже Иран нашел в себе силы признать свою ошибку,и только кремлевский опущенный ишак упирается фактам,лишний раз доказывая свою сучью сущность
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4
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Shibko Ivan
Shibko Ivan
Архипов Михаил, Конечно россияне виноваты. Аналогично, если вы купили в РФ трусы и всрались, то в том, что вы воняете, конечно виноваты москали.
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0
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Архипов Михаил, в чем кремль упирается??
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2
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Ракету разработал и изготовил украинский Южмаш, значит она украинская )))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хакимов Игорь, ну а как она может быть украинская если вы сами говорите что все что есть у нас вы нам построили и сделали и что мы ничего не умеем а все вы нам дали )))))))))))нет мы не могли такое изготовить мы не умеем)))))))))
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