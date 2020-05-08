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8 травня • оновлено в 21:57
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Проти Венедиктової відкрили справу за позовом Стерненка: генпрокурор відреагувала

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила Національному агентству з попередження корупції (НАЗК) про можливий конфлікт інтересів у справі про внесення нею недостовірних даних в декларацію.

У відеозверненні ввечері в п'ятницю, 8 травня, Венедіктова прокоментувала відкриття НАБУ справи проти неї за заявою активіста Сергія Стерненка.

"Заявник у справі - особа, яка фігурує в одному з проваджень Офісу генпрокурора. Саме тому, щоб уникнути маніпуляцій стосовно цього факту, я повідомила НАЗК про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури і генерального прокурора в цьому провадженні" , – розповіла Венедіктова.

Венедіктова і Стерненко

Венедіктова і Стерненко

"Генеральний прокурор нічим не відрізняється від інших українців. Однак повинен проявляти високий рівень відповідальності. Тому мої дії були і зараз є виключно в рамках закону", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генпрокурор Ірина Венедіктова забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю в 10 тисяч євро. Однак Венедіктова задекларувала Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв.м.

Нещодавно журналісти також звинуватили Венедіктову в тому, що вона не вказала в декларації квартиру в Києві вартістю приблизно в 500 тисяч доларів.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Сергій Стерненко Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Національне антикорупційне бюро України
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