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ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР": опубліковано фото убитих найманців

2.7тЧитати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на окупованому Росією Донбасі українські війська знищили двох терористів "Л/ДНР".

Так, у ніч із 25 на 26 червня в селі Василівка Донецької області ліквідували найманця з позивним "Македонець" Дмитра Ковальова, повідомляється на сторінці офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца) в Telegram. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР"

ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР"

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На скріншотах із соцмереж йдеться про те, що він вже неодноразово був оперований у Москві. А на особистій сторінці зазначається, що терористові був 41 рік, він родом із міста Макіївка (Донецька область). Також зрадник брав участь у групах "Против ОУН-УПА и прочих пособников фашизма", "Слава России – Своих не бросаем Помощь Новороссии".

Дмитро Ковальов

Дмитро Ковальов

Штірліц-інфо/Telegram

Дмитро Ковальов

Дмитро Ковальов

Штірліц-інфо/Telegram

Дмитро Ковальов

Дмитро Ковальов

Штірліц-інфо/Telegram

Дмитро Ковальов

Дмитро Ковальов

Штірліц-інфо/Telegram

Дмитро Ковальов

Дмитро Ковальов

Штірліц-інфо/Telegram

Ще одного найманця – Олександра Костіна, жителя селища Троїцько-Харцизьк (Донецька область) – вбили 25 червня, написав офіцер ЗСУ. Як повідомляється в мережі, зраднику було 37 років, він родом із села Кузнецово-Михайлівка тієї ж області.

Олександр Костін

Олександр Костін

Штірліц-інфо/Telegram

Олександр Костін

Олександр Костін

Штірліц-інфо/Telegram

Олександр Костін

Олександр Костін

Штірліц-інфо/Telegram

Олександр Костін

Олександр Костін

Штірліц-інфо/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший етап відведення українських підрозділів на Донбасі біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", який розпочався 26 червня, показали на відео. Потім з'явилися подробиці відведення військ на Донбасі. Раніше у мережі показали ліквідованих терористів "Л/ДНР" "Психа" і Чмиря.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ООСтерористи "ДНР"Донбас
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Дудко Олег
Дудко Олег
Сегодня западенские селюки убили двух украинцев из Макеевки, завтра макеевские грохнут крыжопольских селюков. А судить за это будут Путина в Гааге. СУХЕС в полный рост, короче.
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Бедный Петр
Бедный Петр
Светлая память героям!
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CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, вам не надоели эти "победные сводки"?
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