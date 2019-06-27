ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР": опубліковано фото убитих найманців

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на окупованому Росією Донбасі українські війська знищили двох терористів "Л/ДНР".

Так, у ніч із 25 на 26 червня в селі Василівка Донецької області ліквідували найманця з позивним "Македонець" Дмитра Ковальова, повідомляється на сторінці офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца) в Telegram. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР"

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На скріншотах із соцмереж йдеться про те, що він вже неодноразово був оперований у Москві. А на особистій сторінці зазначається, що терористові був 41 рік, він родом із міста Макіївка (Донецька область). Також зрадник брав участь у групах "Против ОУН-УПА и прочих пособников фашизма", "Слава России – Своих не бросаем Помощь Новороссии".

Дмитро Ковальов Штірліц-інфо/Telegram

Дмитро Ковальов Штірліц-інфо/Telegram

Дмитро Ковальов Штірліц-інфо/Telegram

Дмитро Ковальов Штірліц-інфо/Telegram

Дмитро Ковальов Штірліц-інфо/Telegram

Ще одного найманця – Олександра Костіна, жителя селища Троїцько-Харцизьк (Донецька область) – вбили 25 червня, написав офіцер ЗСУ. Як повідомляється в мережі, зраднику було 37 років, він родом із села Кузнецово-Михайлівка тієї ж області.

Олександр Костін Штірліц-інфо/Telegram

Олександр Костін Штірліц-інфо/Telegram

Олександр Костін Штірліц-інфо/Telegram

Олександр Костін Штірліц-інфо/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший етап відведення українських підрозділів на Донбасі біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", який розпочався 26 червня, показали на відео. Потім з'явилися подробиці відведення військ на Донбасі. Раніше у мережі показали ліквідованих терористів "Л/ДНР" "Психа" і Чмиря.

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