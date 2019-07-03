Протест проти Шарія та Клюєва: побитий журналіст упізнав нападника. Відео

Журналіст "Страны" Влад Бовтрук упізнав людину, яка побила його 2 липня на акції протесту в центрі Києва.

Нею виявився так званий "кілер" Аркадія Бабченка, активіст "Правого сектора", в минулому – "ієродиякон Аристарх" Української православної церкви (Московського патріархату) й Української православної церкви Київського патріархату Олексій Цимбалюк, пише "Страна".

Відзначимо, інцидент трапився під час акції на Майдані Незалежності. Журналіст намагався зняти учасників мітингу проти реєстрації кандидатами в депутати Андрія Клюєва (колишнього глави адміністрації екс-президента Віктора Януковича) і скандального блогера Анатолія Шарія (щоб подивитися відео нападу, поскрольте новину вниз).

Напад на журналіста Скрін відео

"Страна" вказує, що Цимбалюк стояв у рядах протестувальників, серед яких, зокрема, були С14 й екс-глава обласного відділення "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко.

Кореспондет намагався зняти відео сутичок, які сталися на акції, але до нього підійшов Цимбалюк і вдарив по голові. Бовтрук впав, після чого його кілька разів ударили ногами.

Цимбалюк на акції протесту Скрін відео

Видання нагадує, що ім'я Цимбалюка спливло в контексті справи Аркадія Бабченка.

Тоді СБУ організувала інсценування вбивства російського журналіста, щоб вийти на замовників злочину.

Як встановив суд, вказівку про вбивство Бабченка Цимбалюку дав Борис Герман, виконавчий директор заводу "Шмайсер", екс-помічник колишніх народних депутатів Михайла Гончарова та Ігоря Плохого.

Герман ж стверджував, що був агентом СБУ і діяв за наказом свого куратора і заздалегідь знав, що вбивства не буде.

Відомо, що Олексій Цимбалюк родом з Одеси, де служив в одній із церков. Себе він називав "ієромонахом Аристархом".

Цимбалюк Страна

Після початку війни на Донбасі Цимбалюк записався в "Правий сектор" і заявляв, що вбивати сепаратистів – це милосердя. Також він служив у батальйоні "Госпітальєри".

Цимбалюк Страна

Скріншот сторінки Цимбалюка в соцмережі Страна

Цимбалюк Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЦВК ухвалила рішення зареєструвати на позачергові вибори до Верховної Ради блогера Анатолія Шарія, який йде в парламент під №1 у політсилі "Партія Шарія".

Після цього в соцмережах, зокрема, від волонтера Романа Синицина, з'явилися заклики до українців вийти на акцію протесту.

2 липня в центрі Києва пройшла акція проти походу Шарія, а також Андрія Клюєва, в Раду.

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