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Просували Росію? Фукс і компанія потрапили на олівець ФБР

1.7тЧитати матеріал російською

Скандальний олігарх Павло Фукс і народний депутат, співголова групи "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік потрапляють під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера.

За даними американця, деякі з українців, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, які збігаються із інтересами Росії. Він перевірить усіх присутніх.

Як повідомляють ЗМІ, Фукс співпрацював із Федеральною службою безпеки РФ, а Хомутиннік відомий співпрацею із Фуксом.

Віталій Хомутиннік

Віталій Хомутиннік

Latifundist

Павло Фукс

Павло Фукс

"Гордон"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Павло ФуксВіталій Хомутинник
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