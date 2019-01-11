Просували Росію? Фукс і компанія потрапили на олівець ФБР

Скандальний олігарх Павло Фукс і народний депутат, співголова групи "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік потрапляють під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера.
За даними американця, деякі з українців, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, які збігаються із інтересами Росії. Він перевірить усіх присутніх.
Як повідомляють ЗМІ, Фукс співпрацював із Федеральною службою безпеки РФ, а Хомутиннік відомий співпрацею із Фуксом.
Віталій Хомутиннік
Latifundist
Павло Фукс
"Гордон"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Хомутиннік був помічений у компанії із російським олігархом Павлом Фуксом і заступником голови фракції "Народний фронт" Андрієм Іванчуком, яких затримали у Мексиці.
У кінці грудня з'явилася інформація про те, що Хомутиннік разом із Фуксом намагаються провернути аферу з українською компанією "Центренерго".
У серпні 2018 року Фукс відсудив у Київського метрополітену приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосередньо у кишеню путінському мільярдеру.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
Зокрема, він почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, поширювати банерну рекламу, а також планував розганяти дезінформацію із проплачених бордів.
Для реалізації свого плану Фукс привернув активіста "Дорожнього контролю" і блогера Андрія Дзіндзю. Той, виконуючи вказівки свого покровителя, нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, також приєднався до поширення брехливої інформації про Бродського у мережі.
Дізнавшись про всі спроби дискредитації із боку олігарха, Бродський заявив, що захищатиме репутацію від провокацій Фукса у суді.
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