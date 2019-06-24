"Просунулися вперед!" Стало відомо про нові успіхи ЗСУ на Донбасі

Українські військові, які активно просуваються вперед, продовжують закріплюватися на відбитих у терористів територіях на Донбасі.

Їхній шлях до перемоги показав на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін. Він продемонстрував зовсім свіжі, вириті вручну окопи, глибиною майже по груди.

"Під палючим сонцем, де на небі немає жодної, навіть найменшої хмари. Сховатися від сонця можна тільки на околиці полів під деревами, але варто вийти з-під них, як через 15- 20 хвилин під палючим сонцем вже неможливо перебувати. Здається, що температура градусів 50, не менше. А піхота, незважаючи ні на що, бере в руки штикові лопати і копає. Копає і копає", – прокоментував він.

Окопи на Донбасі Скріншот із відео

Відзначається, що українські військові продовжують просування у різних напрямках.

"Кілька сотень метрів на одному фланзі, кілька сотень на іншому. По свіжих окопах, де по краях стін ще не встигла засохнути від сонця земля. Ідеш і відчуваєш запах ще свіжої землі", – написав волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 22 червня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув воїн 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

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