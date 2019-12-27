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27 грудня • оновлено в 17:24
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"Просто відключився!" Пасажир розповів, як дивом врятувався від авіакатастрофи в Казахстані

1.8т
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Пасажир літака Bek Air, який 27 грудня зазнав аварії у Казахстані й забрав життя 12 осіб, житель Астани Асхат Утепов вперше проспав свій рейс і завдяки цьому врятувався.

За його словами, про трагедію він дізнався, коли перебував у готельному номері: йому подзвонив брат і повідомив про те, що трапилося. Про це чоловік розповів місцевим ЗМІ, передає "Рамблер".

"Я прокинувся і пройшов онлайн-реєстрацію. Подумав, що встигну, і просто відключився. Прокинувся о дев'ятій ранку. Всі дзвонять і вітають із другим днем народженням, а я не можу зрозуміти, в чому справа", – зізнався він.

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Житель Астани Асхат Утепов дивом врятувався від авіакатастрофи

Житель Астани Асхат Утепов дивом врятувався від авіакатастрофи

Асхат підкреслив, що, найімовірніше, шансів врятуватися у нього не було б, оскільки його місце було заброньовано в передній частині лайнера. За своє дивовижне спасіння чоловік дякує Всевишньому.

"Він просто застеріг мене, хто знає, що було б. Це дуже велике горе для нашої країни насамперед... У мене три доньки, дружина. Дружина плакала. Коли почав читати новини, прийшло усвідомлення, наскільки мені пощастило", – додав Утепов.

Перебуваючи ще в Алмати, він також зізнався, що не вирішив, коли буде повертатися додому. Однак зазначив, що летіти йому не страшно, оскільки "все в руках Всевишнього".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня в Казахстані впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебувало 100 осіб.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Казахстан
Теги
розбився літак Авіакатастрофа
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