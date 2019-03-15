"Просто безумство": Луценко поскаржився на закон у справі Гандзюк

Українське правосуддя обмежене недосконалим законодавством і це впливає на розкриття злочинів.

Таку думку висловив генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи справу вбивства Катерини Гандзюк в ефірі програми "Право на владу". За його словами, тільки законні процедури повинні принести реальні розслідування і покарати злочинців.

"Якщо я буду діяти незаконно, то ми не тільки програємо майбутні суди, а й дозволимо стати героями тим, хто заслуговує в'язницю. Правоохоронний шлях довший, ніж журналістський і політичний, але це єдиний законний шлях, який може дати законний вирок", — підкреслив генпрокурор.

Юрій Луценко "Право на владу"

Як приклад він навів справу про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

"Ми приїжджаємо за людиною, яку підозрюють у вбивстві Каті Гандзюк, але не маємо права її затримати — є тільки право запросити до суду! Вдумайтеся! Ми не маємо права негайно вилучити на експертизу кислоту, щоб врятувати тоді ще живу Катю, тому що треба, виявляється, за новою поправкою парламенту, ще сходити в суд, вистояти чергу іноді тривалістю 40 днів, якщо це столичний суд", — розповів генпрокурор.

Коментуючи обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства Гандзюк, Луценко заявив, що "відбувається безумство".

"У нас просто безумство відбувається із запобіжним заходом. Мангер обґрунтовано підозрюється в замовленні вбивства Гандзюк, на нього дають свідчення його подільники — і його суд відпускає під заставу в розмірі 4 мільйони гривень! Хоча закон говорить — безальтернативний арешт", — сказав генпрокурор.

Він також додав, що готовий до критики, але вона повинна привести до плідних наслідків.

"Я готовий прийняти обґрунтовану критику, справи рухаються іноді повільно, часом ми помиляємося і програємо. Але міняти країну можна тільки разом", — заявив Луценко.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України 14 березня подала апеляцію на рішення суду, за яким були зняті зобов'язання з підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера носити браслет.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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