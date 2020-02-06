Прослуховування Гончарука: у метаданих аудіо знайшли прізвище журналіста "1+1"

Файл із записами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, які злили в мережу, створювався на комп'ютері журналіста "1+1" Євгена Куксіна.

На це звернув увагу користувач Twitter Євген Сакал, опублікувавши метадані файлу (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Метадані – вони зберігаються в оригінальному файлі. Telegram не стискає МР3, а зберігає в хмарі оригінал файлу або фото, якщо надіслати (опублікувати в Telegram) як файл", – написав він.

Євген Куксін і Олексій Гончарук

Зауважимо, що на таку інформацію відреагував і журналіст Сергій Лещенко.

"Файл прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука містить метадані, які вказують на його монтаж на комп'ютері наближеного до нардепа Дубінського журналіста Євгена Куксіна", – написав він у своєму Telegram.

Метадані файлу "записів Гончарука" twitter.com/Gienius_S

Метадані файлу "записів Гончарука" twitter.com/Gienius_S

Коли ви викладаєте змонтований файл прослуховування когось в телеграм, намагайтеся бути не таким довбойобом, як Дубінський pic.twitter.com/1Dwdu8pSFP — Eugen Sakal (@Gienius_S) February 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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