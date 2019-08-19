"Прославляє "русскій мір" і "Гіві": у Харкові спалахнув сепаратистський скандал

У Харківському інституті танкових військ досі викладає затятий прихильник "русского міра" і окупантів полковник запасу Геннадій Бондарев.

Як повідомляється на сторінці спільноти "Зрадники військової присяги ХІТВ" у Facebook, він є викладачем кафедри тактико-спеціальних дисциплін, доцент кафедри (раніше викладач психології на кафедрі офіцерів запасу).

Судячи з постів Бондарева у забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники", він має стійку антиукраїнську позицію, є затятим прихильником "русского міра", анексії Криму, захоплюється російськими військовими і представниками терористичних організацій "Л/ДНР". Крім того, викладач майбутніх українських офіцерів сумує за загиблими бойовиками і російськими окупантами, підтримує знищення територіальної цілісності та посягання на недоторканність України.

Геннадій Бондарев Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Геннадій Бондарев Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

"Аналізуючи його сторінку, можна жахнутися, що ця людина протягом цих років вкладала в мізки майбутнього української армії, майбутніх захисників України як викладач психології, а в подальшому викладач загальновійськових дисциплін. На жаль, інформаційна гігієна залишає бажати кращого, повинен бути більш ретельний контроль у ЗСУ і покарання за такі дії. Але саме завдяки соціальним мережам ми можемо спостерігати, як за личинами праведників ховаються справжнісінькі вороги", – зазначають автори досьє на поплічника російських окупантів.

У дописі закликають відреагувати на скандал керівництво Харківського інституту танкових військ в особі полковника Олександра Серпухова, вченої ради вищого навчального закладу, а також командування Сухопутних військ, Генштаб і Міноборони України.

"З легендарного Харківського танкового був випущений не один Герой України, сотні орденоносців і офіцерів, відзначених державними нагородами, десятки офіцерів віддали свої життя за Україну, і ми сподіваємося, що не дамо зганьбити їхні героїчні вчинки одним із випадків звичайного малороса чи прихильника ворогів", – наголошують активісти.

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Бондарев сумує за ліквідованим "Гіві" Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Сторінка Бондарева у Facebook Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Бондарев захоплюється окупантами України Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Проросійські пости Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Бондарев демонструє в мережі українофобію Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Російська пропаганда на сторінці викладача ХІТВ Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Бондарев - затятий фанат скандального Шарія Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Сторінка Бондарева в "Однокласниках" Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Пропаганда Кремля на сторінці Бондарева Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Бондарев звеличує російських окупантів Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Антиукраїнські пости викладача ХІТВ Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

У соцмережах Бондарев прославляє терористів Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Антиукраїнські пости викладача ХІТВ Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Антиукраїнські пости викладача ХІТВ Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що син колишнього командира батальйону і начальника факультету ХІТВ Юрія Дрючина, Олександр Дрючин, зрадив присягу ЗСУ і перейшов воювати на сторону Росії.

Що ж до Дрючина-старшого, то він досі є затятим прихильником "русского міра", про що свідчать його пости в соцмережах. Водночас він продовжує службу в ЗСУ.

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