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13 грудня • оновлено в 20:38
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Просив скоріше винести "міну": розкриті нові деталі про підозрюваного у вбивстві Шеремета

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У четвер, 12 грудня, головний підозрюваний в убивстві Павла Шермета Андрій Антоненко намагався зв'язатися з товаришем, які проживають з ним в одній квартирі.

Це сталося в ході очікування обшуку його квартири в центрі Києва, повідомляють джерела LB.ua.

Оперативники встановили, що Антоненко попросив друга "терміново винести з квартири зелену річ", що лежала в його шафі.

Розкрито нові деталі про підозрюваного у вбивстві Шеремета

Розкрито нові деталі про підозрюваного у вбивстві Шеремета

facebook.com/Андрей Антоненко

Як повідомляє видання, предмет, про який йшла мова, був захований в офісі, розташованому на першому поверсі того ж завдання. Людину, яка здійснювала приховування предмета, слідство встановило, вона допитана і дала свідчення.

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Оперативним шляхом наче було встановлено: предмет, про який йде мова, візуально схожий на протипіхотну міну МОН-50, проте знаходиться в напіврозібраному стані (що має на увазі можливість використання в будь-який час, з "начиненням" тим чи іншим змістом).

Пристрій, схожий на міну

Пристрій, схожий на міну

Як повідомляють ЗМІ, а даний час слідство проводить зняття слідів ДНК з предмета, молекулярні, а також інші технічні аналізи, з відбитками пальців включно.

Пристрій, схожий на міну

Пристрій, схожий на міну

За словами джерела, невідкладні нічні обшуки у волонтерів були обумовлені саме цим епізодом.

Пристрій, схожий на міну

Пристрій, схожий на міну

Як писав OBOZREVATEL :

  • 12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичної групи військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ВСУ; Юлія Кузьменко, волонтер, заввідділу рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтер Яна Дугаров.

  • Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.

  • Крім того, слідство вказує, що група хотіла вчинити теракти в Києві. Медик Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

  • Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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Особи
Андрій Антоненко (Riffmaster) Павло Шеремет
Місце
Україна Київ
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