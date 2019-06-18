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Прощай, Росія! В Україні МВС підсилять військовими літаками: про що мова

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МВС України закупить 13 українських літаків Ан-178, в яких не буде російських комплектуючих.

Про це на міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show в Ле-Бурже у Франції заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Міністерство внутрішніх справ закупить 13 українських літаків Ан-178 для бійців Національної гвардії і рятувальників ДСНС. Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих", – зазначив він.

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Аваков підкреслив, що цієї осені вже проведуть перший демонстраційний політ літака. А через три роки планується поставити Ан-178 на службу.

"Ан-178 підходить нам за всіма технічними характеристиками. Він буде використовуватися ДСНС для пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями. Це класичний військово-транспортний літак", – акцентував глава МВС.

Ан-178

Ан-178

mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України отримали 120 нових зразків техніки, які раніше не були на озброєнні.

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Особа
Арсен Аваков
Місце
Франція
Теги
літакМВСГосЧСНаціональна гвардія
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Свежо предание. Вы уже кинули Азербайджан с этими самолётами, повысив цену в два раза по уже заключённому контракту с оплаченным авансом.
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леня зе
леня зе
а где французские вертолеты.гвынтокрыли.геликоптеры уже закупили?в францию поехали с картонным стендом.авиастроители .
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Получили 120 ОБРАЗЦОВ техники, теперь получите ОБРАЗЦЫ самолетов. А когда же сама техника будет с самолетами?
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