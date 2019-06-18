Прощай, Росія! В Україні МВС підсилять військовими літаками: про що мова

МВС України закупить 13 українських літаків Ан-178, в яких не буде російських комплектуючих.

Про це на міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show в Ле-Бурже у Франції заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Міністерство внутрішніх справ закупить 13 українських літаків Ан-178 для бійців Національної гвардії і рятувальників ДСНС. Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих", – зазначив він.

Аваков підкреслив, що цієї осені вже проведуть перший демонстраційний політ літака. А через три роки планується поставити Ан-178 на службу.

"Ан-178 підходить нам за всіма технічними характеристиками. Він буде використовуватися ДСНС для пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями. Це класичний військово-транспортний літак", – акцентував глава МВС.

Ан-178 mvs.gov.ua

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