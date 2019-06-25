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"Пропонували $100!" На Закарпатті двоє чоловіків приставали до маленьких дівчаток

1.3тЧитати матеріал російською

В Мукачево, Закарпатської області двоє п'яних чоловік приставали до маленьких дівчат.

Як передає місцевий телеканал Sirius, інцидент трапився в одному з дворів багатоповерхівок на вулиці Молодіжній.

Повідомляється, що четверо малолітніх дівчаток грали у дворі, коли їх почали кликати до себе двоє дорослих чоловіків. Невідомі довго спостерігали за дітьми, а потім почали пропонувати гроші, щоб вони підійшли. Одна з дівчаток не розгубилася і покликала на допомогу маму.

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"Ми дуже злякалися, коли вони нас покликали... Грали недалеко від них, а вони нас кликали і пропонували 100 доларів", – розповіла одна з дівчаток.

Після того, як діти втекли додому, до чоловіків вийшла мама дівчинки, щоб поговорити з ними. За її словами, чоловіки були в неадекватному стані. Згодом чого жінка викликала поліцію.

Як з'ясували правоохоронці, чоловіки були п'яними. Вони пояснили свої дії жартом, їм загрожує адміністративна відповідальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
дітиполіціяалкогольдитина
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