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Пропалив дірку в асфальті: пасажирський автобус з Києва повністю згорів в Польщі

17.1тЧитати матеріал російською

У Польщі повністю згорів автобус "Київ - Прага", в якому їхали 70 пасажирів.

Про це повідомляють Факти. Пожежа сталася в неділю, 26 травня, близько першої години ночі між містами Краків і Катовіце.

Локалізація пожежі трапилася у відсіку, де розташований двигун. Вогонь одразу охопив весь салон автобуса, людей швидко вдалося евакуювати.

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В результаті пожежі автобус згорів повністю. Вогонь був такої сили, що випалив дірку в асфальтовому покритті.

Пропалив дірку в асфальті: пасажирський автобус з Києва повністю згорів в Польщі
Пропалив дірку в асфальті: пасажирський автобус з Києва повністю згорів в Польщі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині розбився пасажирський автобус: є жертви, більше 70 постраждалих.

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Соколова Марина
Соколова Марина
Огpoмное cпaсибо томy, ктo покaзaл мне пpекрacный сайт http://difimas.com/f2wvbp Пpоcто пpoйдя oпроc пoлyчилa пoчти полyгoдовyю зарплaту)) Пользуйтесь, пока ещe eсть вoзмoжнocть=)
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Зорина Юлия
Зорина Юлия
Oгрoмноe спacибo тeм, кто показaл мнe пpекpасный сайт http://difimas.com/54l9qz3 Прocто пройдя опpoс пoлучилa пoчти полyгодовую заpплaту)) Пользуйтеcь, покa еcть вoзможнocть=)
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Слово "пропалил" в заглавии статьи - русско-украинский суржик ну ОООчень режет слух
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