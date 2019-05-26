Пропалив дірку в асфальті: пасажирський автобус з Києва повністю згорів в Польщі

У Польщі повністю згорів автобус "Київ - Прага", в якому їхали 70 пасажирів.

Про це повідомляють Факти. Пожежа сталася в неділю, 26 травня, близько першої години ночі між містами Краків і Катовіце.

Локалізація пожежі трапилася у відсіку, де розташований двигун. Вогонь одразу охопив весь салон автобуса, людей швидко вдалося евакуювати.

В результаті пожежі автобус згорів повністю. Вогонь був такої сили, що випалив дірку в асфальтовому покритті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині розбився пасажирський автобус: є жертви, більше 70 постраждалих.

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