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Пропагандист Путіна пригрозив Україні розгромом через Бандеру

4.3тЧитати матеріал російською

Російський пропагандист Ігор Коротченко, який називає себе військовим експертом, заявив, що Україну треба розгромити через вшанування лідера ОУН Степана Бандери.

Настільки агресивну реакцію у рупора Кремля викликала новина про ходу у Києві, яка відбулася 1 січня на честь 110-ї річниці від дня народження українського націоналіста. Погрозливу риторику Коротченко продемонстрував на своїй сторінці у Twitter.

"Це лікується тільки шляхом військового розгрому. У Києві відбувся смолоскипний марш на честь Бандери", — обурено написав він, перепостивши новину про це з російського пропагандистського ресурсу.

Ігор Коротченко

Ігор Коротченко

"Новые Известия"

Пропагандист Путіна пригрозив Україні розгромом через Бандеру

На нахабний вислів Коротченка відреагував український політтехнолог Олексій Голобуцький, який зазначив, що таким чином Росія вкотре демонструє, що їй не потрібні особливі приводи для нападу на суверенну Україну.

Танк

Танк

Metro

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"Російський "військовий експерт" Ігор Коротченко написав у Twitter про смолоскипну ходу на честь Степана Бандери: "Це лікується тільки шляхом військового розгрому". Приводів для вторгнення Кремль може придумати скільки завгодно: прапор не той, тризуб не такий, Бандера, смолоскипи, пам'ятники, вулиці, мова, церква, історія... Тому годі вже озиратися на те, що скаже Кремль або напишуть руссоЗМІ. У них та функція працює незалежно від наших дій або намірів", — наголосив він.

Пропагандист Путіна пригрозив Україні розгромом через Бандеру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коротченко оприлюднив детальний план масованого вторгнення РФ на територію України. Головними об'єктами для атаки окупантів нібито стануть штаби, резиденції верховного головнокомандувача, а також українські аеродроми, де зосереджена військова авіація й ракети. Пропагандист заявив, що Росія зможе знищити все це за п'ять-шість годин високоточною зброєю.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особи
Степан БандераОлексій Голобуцький
Місце
Україна
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Дейман Алон
Дейман Алон
Все, что делают мокшанутые цапопидары, имеет обратный эффект! Поэтому в Украине Бандеру будут почитать еще больше, а мокшанутые цапопидары из-за злобы могут только отсосать один у другого.
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
Козломордый- помни: празднуя Новый год ты автоматически празднуешь 1 января День рождения Героя Украины Степана Бандеры! Слава Украине!
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Кацап Злой
Кацап Злой
Когда же вы падлы блядь отъебётесь от Украины? Празднуйте и почитайте там у себя кого хотите - хоть сталина, хоть ленина. Что вам до нашего Степана Бандеры? Это в любом случае народный Герой Украины, так как защищал СВОЮ землю от разных пидаров.
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