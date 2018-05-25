Прокурор звинуватив МВС у ганебному антирекорді

У МВС заради звіту про успіхи правоохоронної системи завищують рекордно низький показник розкриття вбивств.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV колишній заступник генерального прокурора України Олексій Баганець.

За словами Баганця, у 2017 році в МВС заявили про досягнення "небачених результатів у розкритті навмисних вбивств - майже 90%".

"Це говорила одна з перших осіб МВС. Спеціально перевірив ще раз - розкриття умисних вбивств у 2017 році склало 30%. Такого ганебного результату в усі часи не було", - підкреслив він.

"У нас законодавча база сформована так, що таку кількість вбивств неможливо нинішніми силами розкрити. Сьогодні у слідчих по тисячі кримінальних проваджень. Коли вони будуть займатися розкриттям злочинів?" - зазначив прокурор.

На його думку, "на сьогоднішній день правоохоронна система деморалізована".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оцінив успіхи реформи МВС.

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