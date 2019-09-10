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10 вересня • оновлено в 08:23
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/ Розслідування

Прокуратура знову взялася за Сенцова і Кольченка: в чому справа

14.5т Читати матеріал російською

Прокуратура Криму має намір викликати для надання свідчень звільнених з полону українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Йдеться про справу про їх викрадення навесні 2014 року в окупованому Криму. Про це розповіла прес-секретар прокуратури Криму Катерина Діденко, передає "Громадське радіо".

Процесуальні дії проводитимуть після того, як їх завершать оглядати лікарі.

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Олег Сенцов і Олександр Кольченко

Олег Сенцов і Олександр Кольченко

"Главком"

У справі про викрадення Сенцову і Кольченку повинні надати статус потерпілих, сказала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Сенцову і Кольченку куплять квартири в Києві, так як їм не можна повертатися до Криму.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Олег Сенцов Олександр Кольченко
Місце
Україна
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
На турчиновскую фронта их. Пусть показывают преданность Украине. А то,могут как Савченко,оказаться агентами Кремля.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
2 дэбыла
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Евгений Суходуб
Евгений Суходуб
Масленко Валентин, мне нравится, как ты представляешься.
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Mak Alex
Mak Alex
Масленко Валентин, ти один чого вартий
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