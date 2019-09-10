Прокуратура знову взялася за Сенцова і Кольченка: в чому справа

Прокуратура Криму має намір викликати для надання свідчень звільнених з полону українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Йдеться про справу про їх викрадення навесні 2014 року в окупованому Криму. Про це розповіла прес-секретар прокуратури Криму Катерина Діденко, передає "Громадське радіо".

Процесуальні дії проводитимуть після того, як їх завершать оглядати лікарі.

Олег Сенцов і Олександр Кольченко "Главком"

У справі про викрадення Сенцову і Кольченку повинні надати статус потерпілих, сказала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Сенцову і Кольченку куплять квартири в Києві, так як їм не можна повертатися до Криму.

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