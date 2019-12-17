Привласнив 738 тисяч: НАБУ повідомило про підозру екснардепу

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання. Його викрили у зловживанні службовим становищем і незаконному отриманні 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.

Про це сказано на офіційному сайті НАБУ, а також на сторінці глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в Facebook.

"17 грудня 2019 року детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП повідомили народному депутату України VIII скликання про підозру в незаконному отриманні 738,74 тис. грн компенсації з державного бюджету на оплату житла шляхом зловживання службовим становищем. Дії особи кваліфіковані за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, протягом грудня 2014 – жовтня 2018 року колишній парламентар незаконно отримав із державного бюджету компенсацію витрат на винаймання номеру в готелі "Київ" в сумі 738,74 тис. грн нібито через те, що не мав власного житла в столиці.

НАБУ "ГолосUA"

Однак виявилося, що насправді у нардепа була своя нерухомість у Києві, але він спеціально приховав цю інформацію. У НАБУ уточнили, що розслідування за цим фактом було розпочато в жовтні 2018 після відповідних публікацій у ЗМІ.

Зі свого боку Холодницький додав, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ почало досудове розслідування проти депутатів від президентської партії "Слуга народу" Андрія Холодова, Олександра Дубінського й Олександра Юрченка. Парламентарів підозрюють у протиправних діях під час здійснення законотворчої діяльності.

А наприкінці листопада НАБУ й прокурори САП повідомили колишньому нардепу Дмитру Білоцерківцю про завершення досудового розслідування за підозрою в недостовірному декларуванні.

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