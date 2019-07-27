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Прикривають мародерів: терористів "ДНР" викрили в постановочних обстрілах

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Терористи "Донецької народної республіки" проводять періодичні обстріли недіючої шахти ім. Ізотова в Горлівці, видаючи їх за провокації Збройних сил України.

Про чергові фейки терористів повідомив "Інформаційний опір". Відзначається, що вогонь по шахті та прилеглим територіям ведеться силами одного з підрозділів 3-ї окремої мотострілкової бригади.

"Окупаційна адміністрація форсовано демонтує і вивозить металеві конструкції з шахти ім. Ізотова (законсервована в 2012-му році). З метою приховування та маскування цих дій від місцевих жителів окупаційна влада організувала, на час проведення робіт, періодичні обстріли", – сказано в повідомленні .

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Нагадаємо, нещодавно терористи "Л/ДНР" зняли безглузде фейкове відео про ЗСУ, показавши, як вони нібито відкривають вогонь на Донбасі під час перемир'я.

Бойовики зіграли нетверезих україномовних військових у балаклавах і одязі з націоналістичною символікою.

Ілюстрація. Терорист "ДНР"

Ілюстрація. Терорист "ДНР"

ngnews.org

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російська пропаганда видала фейк про обстріл "мирних жителів Донбасу". Так, космонавт і герой Росії Олена Сєрова заявила, що з космосу з борту МКС неозброєним оком вона бачила, як вибухали бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. "Вони летіли з боку розміщення ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди", – заявила Сєрова.

  • Також пропагандисти зі знімальної групи телеканалу "Звезда" заявили, що потрапили під мінометний обстріл у селі Комінтернове Донецької області.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Місце
Україна Горлівка
Теги
пропаганда фейки Новини ДНР терористи "ДНР" Новини ЛНР Новини Донбасу
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