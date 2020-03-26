Прикордонникам хочуть дозволити боротьбу з контрабандою на митниці – журналіст

Державній прикордонній службі України планують передати можливість боротися з контрабандою на митниці.

У парламенті нібито вже підготовлений і відповідний законопроєкт. Про це, посилаючись на статтю "Главкому", написав на своїй сторінці у Facebook голова правління Інституту світової політики, журналіст Віктор Шлінчак.

"Документ хоч і не зареєстрований на сайті Ради, але активно обговорюється в комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики", – зауважив він.

Держприкордонній службі планують дозволити боротьбу з контрабандою на митниці

Зазначається, що проєктом закону передбачається внести зміни до Митного кодексу щодо протидії контрабандній діяльності на державному кордоні.

Згідно з ними, відповідно, прикордонникам можуть дозволити огляд та переогляд товарів і транспортних засобів. Зокрема, у разі отримання інформації від керівника органу охорони державного кордону про наявність достатніх підстав вважати, що ці товари переміщуються через кордон із порушенням норм цього Кодексу та інших законів з питань державної митної справи.

"В разі якщо огляд (переогляд) проводиться на підставі отриманої інформації від керівника органу охорони державного кордону, такий огляд (переогляд) проводиться з обов’язковим залученням уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України", – пише Шлінчак про запропоновані зміни до законодавства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одеській митниці затримали велику партію одягу з логотипами відомих брендів, яку намагалися провезти в Україну контрабандою.

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