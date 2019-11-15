Прикопав землею: зниклу в Криму п'ятирічну дівчинку знайшли мертвою. Aото

В окупованому Росією Криму знайшли мертвою зниклу п'ятирічну Дашу Пилипенко.

Як повідомляє слідком РФ, до смерті дитини причетний вітчим дівчинкb. В ході допиту чоловік зізнався у вбивстві.

Як встановило слідство, вдень 12 листопада чоловік убив дитину і сховав її тіло недалеко від будинку, прикопавши землею.

"Потім з метою створення собі алібі, він забрав документи дітей з дитячого саду і спробував виїхати з молодшим сином в сусідню державу (Україну – Ред.), jднак йому цього зробити не вдалося. По поверненню додому він повідомив в правоохоронні органи про безвісне зникнення дівчинки", – йдеться в повідомленні.

Даша Пилипенко Комсомольська правда

В ході слідчих дій, з підозрюваним виїхали на місцевість, де він вказав конкретне місце, де заховав тіло дівчинки.

Російські правоохоронці почали кримінальну справу стосовно жителя села Кропоткіне, підозрюваного у вбивстві своєї 5-річної падчерки і приховуванні її тіла (п. "В" ч.2 ст. 105 КК РФ).

Пошуки зниклої дівчинки в Криму Cлідком РФ

Пошуки зниклої дівчинки в Криму Cлідком РФ

Пошуки зниклої дівчинки в Криму Cлідком РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, до пошуків Даші Пилипенко залучили близько 300 волонтерів і вертоліт. 23-річна мати дитини перебувала на роботі в Китаї, але вилетіла додому відразу після того, як дізналася про те, що сталося.

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