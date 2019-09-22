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23 вересня • оновлено в 00:15
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"Приймають тупиць і алкашів": у мережі заговорили про провал Путіна на Донбасі

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Окупанти намагаються прискорити "паспортизацію" окупованої частини Донбасу, погрожуючи жителям "ДНР" звільненням за відмову від російського громадянства.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив користувач із ніком "Ежик Донецкий". "Окупанти продовжують всім парити російський аусвайс. Активно взялися за працівників медицини, погрожують звільнити, якщо ті незабаром не отримають російські паспорти.

Схожа ситуація і на заводах, де всі працівники повинні оформити червону книжку, або підуть шукати іншу роботу", – написав він.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

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Один із коментаторів відповів, що деяких працівників медустанов лише зобов'язали подати списки охочих отримати російський паспорт.

"До речі, ситуація з укомплектованості штатів у медицині настільки плачевна, що перестали не те що погрожувати звільненнями, а навпаки, приймають відвертих тупиць і алкашів", – написав користувач.

"Приймають тупиць і алкашів": у мережі заговорили про провал Путіна на Донбасі

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"Приймають тупиць і алкашів": у мережі заговорили про провал Путіна на Донбасі

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"Приймають тупиць і алкашів": у мережі заговорили про провал Путіна на Донбасі

Скрін коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в підрозділах російсько-окупаційних військ будуть служити тільки військовослужбовці з російськими паспортами і ті, хто вже почав оформляти російське громадянство в установленому порядку.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР російські паспорти видача паспортів в Донецьку
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЯКА СВИДОМАЯ ХРЕНЬ!!!!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Андрущенко Владимир, для Обнюхивателя эти ёжики самые авторитеные источники потому что уровень интеллекта одинаков.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
На счёт медицыны враньё полное.
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