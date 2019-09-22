"Приймають тупиць і алкашів": у мережі заговорили про провал Путіна на Донбасі

Окупанти намагаються прискорити "паспортизацію" окупованої частини Донбасу, погрожуючи жителям "ДНР" звільненням за відмову від російського громадянства.
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив користувач із ніком "Ежик Донецкий". "Окупанти продовжують всім парити російський аусвайс. Активно взялися за працівників медицини, погрожують звільнити, якщо ті незабаром не отримають російські паспорти.
Схожа ситуація і на заводах, де всі працівники повинні оформити червону книжку, або підуть шукати іншу роботу", – написав він.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
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Один із коментаторів відповів, що деяких працівників медустанов лише зобов'язали подати списки охочих отримати російський паспорт.
"До речі, ситуація з укомплектованості штатів у медицині настільки плачевна, що перестали не те що погрожувати звільненнями, а навпаки, приймають відвертих тупиць і алкашів", – написав користувач.
Окупанти продовжують всім парити ріс. аусвайс.- Їжачок Донецький (@DNRhedgehog) September 22, 2019
Активно взялися за працівників медицини, загрожують звільнити, якщо ті незабаром не отримають ріс. паспорта. Схожа ситуація і на заводах, де всі працівники повинні оформити червону книжку, або, підуть шукати іншу роботу.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в підрозділах російсько-окупаційних військ будуть служити тільки військовослужбовці з російськими паспортами і ті, хто вже почав оформляти російське громадянство в установленому порядку.
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