"Приховують власні втрати!" В ООС заявили про брудні маніпуляції окупантів на Донбасі

На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти "Л/ДНР" вдаються до маніпуляцій в інформуванні про втрати внаслідок необережного поводження зі своїм же озброєнням.

Про численні такі випадки розповідають мирні громадяни України, котрі проживають на цій території, але не мають стосунку до діяльності збройних формувань РФ, йдеться на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі населеного пункту Нова Ласпа на Донеччині автомобіль окупантів підірвався на міні, яку заклали й забули про неї самі ж "асвабадітєлі".

Російські окупанти 24 Канал

"Противник традиційно вдався до інформаційних маніпуляцій та використав цей факт у черговій спробі дискредитувати Об’єднані сили. "Фейкомети" з ОРДЛО намагаються приховати власні втрати внаслідок необережного поводження з озброєнням", — йдеться у повідомленні.

Натомість пропагандистський ресурс російських окупантів "ДАН" опублікував інформацію, нібито вогонь вівся саме з українського боку. Мовляв, їхній санітарний автомобіль, що їхав надавати меддопомогу цивільним мешканцям, обстріляли протитанковою керованою ракетою ЗСУ.

Окупанти на Донбасі приховують власні втрати Операції Об'єднаних сил у Facebook

"Традиційно для російської пропаганди акцент зроблено на хворій дитині, яку начебто мали намір лікувати "ополчєнци". У повідомленні відсутні матеріали фото- або відеофіксації. У місцевості, де нібито відбулася подія (приблизно 300 метрів до опорного пункту ворога), уже давно не проживає цивільне населення, до того ж із дітьми", — розвінчали фейк окупантів в ООС.

Також додали, що бойові дії на зазначеній ділянці в четвер, 31 жовтня, Об’єднаними силами не велися, українські військовослужбовці не здійснювали жодних пусків ПТРК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року втрати російських терористів "Л/ДНР" сягнули майже ста осіб. З них декілька десятків — убитими. Таку статистику оприлюднили в ООС. Захисники України запевнили, що у разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці ЗСУ дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

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