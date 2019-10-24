"Прихована війна": побратим "Сенсея" озвучив версію його загибелі

Побратим ветерана АТО Віктора Дегтярьова, який загинув від вибуху в Києві 22 жовтня, заявив, що не вірить у версію недбалого поводження зі зброєю.

Версію самогубства також слід відкинути, – заявив Василь у коментарі OBOZREVATEL.

"Я не вірю в те, що пишуть в інтернеті – що, мовляв, граната випадково випала і вибухнула. Я можу допустити, що гранату кинули в нього. Після того як спрацював запал, до вибуху є ще 3 секунди. Іноді за цей час гранату вдається навіть відкинути в бік", – сказав він.

Віктор "Сенсей" Дегтярьов Facebook Віктора Дегтярьова

Побратим "Сенсея" також підкреслив: Дегтярьов був життєрадісною людиною, повним енергії і планів на майбутнє, тому, на його думку, версія самогубства також не повинна розглядатися. "Я спілкувався з хлопцями, які його знали. Ніхто з них теж не вірить, що він міг підірвати себе", – додав Василь.

У той же час він зауважив: "Ми розуміємо, що частково йде зачистка, що громадянська війна вже йде, прихована війна".

Як писав OBOZREVATEL, ввечері у вівторок, 22 жовтня, в центрі Києва, на вулиці Пушкінській, пролунав вибух. Загинуло двоє людей, серед яких – легендарний учасник АТО, колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону "Донбас", засновник благодійного фонду "Купол" Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей"). Раніше журналіст і військовий оглядач Юрій Бутусов сказав про те, що "це не було випадковістю".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!