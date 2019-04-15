Приготувалися до війни і революції: в Росії влаштували українофобський шабаш

Рада з питань зовнішньої та оборонної політики при МЗС Росії влаштував засідання дискусійного клубу для обговорення теми "Світова війна або революція". На пропагандистському заході також порушувалися питання, що стосуються України.

Це свідчить про те, що країна-агресор готова на будь-які способи, щоб підпорядкувати собі нашу країну, відзначив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму стрімі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо дуже сильний і об'єктивно потужний сусід живе в парадигмі "світова війна або світова революція", то таким країнам, як Україна, від цього чекати нічого хорошого чекати не треба. Тому що, по суті, це говорить про те, що вони хочуть, щоб нас як держави не було", — зазначив він.

Росія проти України "Антикор"

"Навіть запитайте будь-якого російського пропагандиста або ура-патріота: спочатку вони вам будуть говорити, що "Крим наш", потім вони будуть говорити, що "Донбас наш", а потім, що "Україна наш". І їм за великим рахунком не важливо, яким чином це буде досягнуто, — шляхом світової війни або шляхом революції", — попередив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст також розповів, що в Українському культурному центрі в Москві закликали робити вигляд, що між Росією і Україною немає війни, оскільки народи нібито є "братами навік".

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