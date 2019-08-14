Приєдналися до окупантів у Криму і на Донбасі: у мережу злили нові фото зрадників України

У мережу злили нову порцію фото випускників Харківського інституту танкових військ, які перейшли на бік російських окупантів.

Інформація про них оприлюднена на сторінці "Зрадники військової присяги ХІТВ" у Facebook. Зазначається, що двоє з них приєдналися до агресора на Донбасі.

І Андрій Митров, і Антон Захаров воювали у складі окупаційних військ на Донбасі і підтримували терористичні "Л/ДНР". Обидва вони вже мертві.

Антон Захаров Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Андрій Митров Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Що стосується Ігоря Солдатова, Дмитра Мартиненка і Артура Панова, то вони зрадили присягу українському народу під час анексії Криму.

Артур Панов Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Дмитро Мартиненко Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Ігор Солдатов Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилася перша партія фото і досьє на українських колаборантів, які перейшли воювати на бік терористів "Л/ДНР" чи окупантів російської регулярної армії в анексованому Криму.

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