"Придивлявся, що б свиснути": головний російський пропагандист засвітився в Криму

В анексованому Росією українському Криму помітили топового російського пропагандиста та телеведучого Дмитра Кисельова.

Він відвідав виноградо-виноробний комбінат харчової промисловості на Південному березі півострова "Массандра", в однойменному селищі. Відповідними фото на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер із ніком RoksolanaToday&Крым.

Дмитро Кисельов Скріншот

"Кисельов у Масандрі придивлявся, що б свиснути хорошого в підвалах... а все вже і так сперли до нього", – пожартувала блогер.

"Нехай бере бочку, в яку його законопатять і в море пустять", – відповіли в коментарях.

Нагадаємо, в кінці серпня на окупованому півострові пройде фестиваль Rap Koktebel-2019, ініціатором якого виступив Кисельов.

Кисельов у Криму twitter.com/KrimRt

Кисельов у Криму twitter.com/KrimRt

Кисельов у Криму twitter.com/KrimRt

Кисельов у Криму twitter.com/KrimRt

Скрін коментарів до посту

Кисельов в Масандрі доглядав, що бі свиснути хорошого в підвалах ....

а все вже і так сперли

до нього pic.twitter.com/3LdRP1hQEw - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 1, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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