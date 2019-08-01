"Придивлявся, що б свиснути": головний російський пропагандист засвітився в Криму

В анексованому Росією українському Криму помітили топового російського пропагандиста та телеведучого Дмитра Кисельова.
Він відвідав виноградо-виноробний комбінат харчової промисловості на Південному березі півострова "Массандра", в однойменному селищі. Відповідними фото на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер із ніком RoksolanaToday&Крым.
Дмитро Кисельов
Скріншот
"Кисельов у Масандрі придивлявся, що б свиснути хорошого в підвалах... а все вже і так сперли до нього", – пожартувала блогер.
"Нехай бере бочку, в яку його законопатять і в море пустять", – відповіли в коментарях.
Нагадаємо, в кінці серпня на окупованому півострові пройде фестиваль Rap Koktebel-2019, ініціатором якого виступив Кисельов.
Кисельов у Криму
twitter.com/KrimRt
Кисельов у Криму
twitter.com/KrimRt
Кисельов у Криму
twitter.com/KrimRt
Кисельов у Криму
twitter.com/KrimRt
Скрін коментарів до посту
Кисельов в Масандрі доглядав, що бі свиснути хорошого в підвалах ....- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 1, 2019
а все вже і так сперли
до нього pic.twitter.com/3LdRP1hQEw
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Дмитро Кисельов оскандалився виправданням екс-віце-канцлера Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе, який підтримує фашизм.
Українська журналістка Яніна Соколова розгромила кремлівського пропагандиста за антисемітську риторику в передачі до 9 Травня.
Вона також пояснила, чому росіяни вірять пропаганді Кисельова.
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