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"Придивлявся, що б свиснути": головний російський пропагандист засвітився в Криму

1.4т Читати матеріал російською

В анексованому Росією українському Криму помітили топового російського пропагандиста та телеведучого Дмитра Кисельова.

Він відвідав виноградо-виноробний комбінат харчової промисловості на Південному березі півострова "Массандра", в однойменному селищі. Відповідними фото на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер із ніком RoksolanaToday&Крым.

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Стало відомо, хто із зірок приїде до Кисельова до Криму

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Скріншот

"Кисельов у Масандрі придивлявся, що б свиснути хорошого в підвалах... а все вже і так сперли до нього", – пожартувала блогер.

"Нехай бере бочку, в яку його законопатять і в море пустять", – відповіли в коментарях.

Нагадаємо, в кінці серпня на окупованому півострові пройде фестиваль Rap Koktebel-2019, ініціатором якого виступив Кисельов.

Кисельов у Криму

Кисельов у Криму

twitter.com/KrimRt

Кисельов у Криму

Кисельов у Криму

twitter.com/KrimRt

Кисельов у Криму

Кисельов у Криму

twitter.com/KrimRt

Кисельов у Криму

Кисельов у Криму

twitter.com/KrimRt

"Придивлявся, що б свиснути": головний російський пропагандист засвітився в Криму

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Дмитро Кисельов
Місце
Україна
Теги
фотографии пропаганда Росія
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