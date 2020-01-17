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17 січня • оновлено в 23:47
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Прибрали компромат: скандал із "плівками" Гончарука отримав несподіваний поворот

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YouTube-канал "Як обдурити президента", який "злив" розмови з наради прем'єр-міністра Олексія Гончарука, був видалений разом з усіма записами.

Як було виявлено, при спробі перейти за посиланнями з'являються написи "Відео недоступне" і "Такий канал не існує".

Прибрали компромат: скандал із "плівками" Гончарука отримав несподіваний поворот

При цьому напередодні президент України зажадав від правоохоронців терміново встановити, хто влаштував прослуховування урядовців.

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Олексій Гончарук та Володимир Зеленський

Олексій Гончарук та Володимир Зеленський

24 канал

Як писав OBOZREVATEL, скандал із "плівками" Гончарука привів до того, що прем'єр-міністр написав заяву про відставку, направивши його не в Раду, як повинно було бути, а президенту України.

Однак Володимир Зеленський не підтримав відставку Гончарука, вирішивши дати йому ще один "шанс" і висунувши низку умов.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
"Плівки" Гончарука
Місце
Україна
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
гамер
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Гоша Злой
Гоша Злой
зеля его и пас и слил чтобы стал на место в стойло.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Гоша Злой, поставить на место человека, который и так принадлежит ему. Гениально
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ссыканули
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