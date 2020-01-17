Прибрали компромат: скандал із "плівками" Гончарука отримав несподіваний поворот

YouTube-канал "Як обдурити президента", який "злив" розмови з наради прем'єр-міністра Олексія Гончарука, був видалений разом з усіма записами.

Як було виявлено, при спробі перейти за посиланнями з'являються написи "Відео недоступне" і "Такий канал не існує".

При цьому напередодні президент України зажадав від правоохоронців терміново встановити, хто влаштував прослуховування урядовців.

Олексій Гончарук та Володимир Зеленський 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, скандал із "плівками" Гончарука привів до того, що прем'єр-міністр написав заяву про відставку, направивши його не в Раду, як повинно було бути, а президенту України.

Однак Володимир Зеленський не підтримав відставку Гончарука, вирішивши дати йому ще один "шанс" і висунувши низку умов.

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