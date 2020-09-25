При падінні літака під Харковом люди вистрибували на землю, врятувалися двоє, – Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що під час катастрофи військового літака АН-26 під Харковом двоє курсантів врятувалися. За його словами, вони вистрибнули з літака під час падіння.

На даний момент за життя постраждалих борються лікарі, повідомив він в Facebook.

"При падінні літака частина людей на борту вистрибували на землю ... За попередніми даними наших джерел з місця трагедії, один курсант у важкому стані, другий також поранений, але може говорити", – зазначив Бутусов.

За словами журналіста, на борту був 21 курсант і 7 офіцерів. Поки визнані загиблими 22 людини і два в лікарні, а трьох ще розшукують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 25 вересня в Чугуєві Харківської області сталася авіакатастрофа – розбився літак АН-26 ЗСУ з курсантами.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу літака ЗСУ під Харковом.