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Прессекретарку Зеленського викликали на допит до військової прокуратури: що трапилося

30.4тЧитати матеріал російською

Прессекретарку президента України Володимира Зеленського Юлію Мендель викликали на допит до військової прокуратури.

Про це передає theБабель із посиланням на джерела. Дата допиту — 26 або 27 червня.

Повідомляється, що причиною виклику на допит стала заява Мендель про те, що українські військові ведуться на провокації бойовиків і обстрілюють мирне населення на Донбасі.

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Видання пише, що прессекретарку Зеленського раніше викликали на допит. Минулого тижня до неї в будівлю Адміністрації президента приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі.

Однак Мендель відмовилася підписати протокол допиту після розмови, оскільки він відбувався без офіційного оголошення. На що слідчий відповів, що офіційно викликає її для завершення слідчої дії.

При цьому Мендель зазначила, що ніхто не викликав її на допит: "Не знаю про повістку".

Юлія Мендель

Юлія Мендель

iod.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Мендель заявила, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах у житлових будинках, школах чи лікарнях на Донбасі.

Пізніше боєць ЗСУ повідомив, що заява Мендель фактично тиражує міфи російської пропаганди.

При цьому заява прессекретарки Зеленського про Донбас викликала суспільний резонанс.

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Особи
Юлія МендельВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ДонбасЗСУ
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Скирда Женя
Скирда Женя
И посадить её на пару лет, и затребовать от зеленского высказать своё к этому делу отношение, можно на фейсбуке. можно стоя в шортах и с шаурмой!!!
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
тужно єту суку на фронт отправить, на 0. Вот там пусть и разссказівает сказки про провокации.
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Приходько Егор
Приходько Егор
допрашивать за то что сказала правду это так по украински. никакой свободы. только тоталитарный режим и репрессии.
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