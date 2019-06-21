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Представлявся лікарем і роздягав: на Чернігівщині затримали "серійного" педофіла

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У Чернігівській області, починаючи з травня 2019-го, чоловік чіплявся до неповнолітніх під приводом проведення медичного огляду.

Він вистежував їх у різних селах регіону й примушував роздягатися, повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Затримати його вдалося лише 19 червня, після того, як він, назвавшись медиком, заманив дівчинку 2009 року народження в закинуту школу, змусив її роздягнутися і розглядав тіло дитини.

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"Вчора (21 червня. – Ред.) цей покидьок був затриманий – чоловік, 1968 року народження, мешканець Чернігова. Раніше неодноразово судимий за статеві злочини проти дітей", – уточнив правоохоронець.

Представлявся лікарем і роздягав: на Чернігівщині затримали "серійного" педофіла

Facebook Vyacheslav Abroskin

Зокрема, він відбував покарання за ч. 2 ст. 156 – розбещення неповнолітніх членом сім'ї, опікуном або близьким родичем.

Як писав OBOZREVATEL, у червні в центрі Києва невідомий чоловік влаштував "полювання" за дитиною і почав погрожувати її матері.

Він спостерігав за маленькою дівчинкою, поки вона грала біля фонтанів на Майдані Незалежності, а після цього почав за нею ганятися. Також він заявив матері дівчинки, що їй "не пощастить, якщо він знайде її першою".

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
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