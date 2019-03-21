Працювали терористи-снайпери: ЗСУ зазнали втрат на Донбасі

У зоні проведення ООС на Донбасі 21 березня загинув один український військовослужбовець, ще один був серйозно поранений противником.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил. Відзначається, що протягом доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях військ ЗСУ.

У тому числі – двічі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськоими домовленостями.

Війна на Донбасі Страна

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" велися обстріли:

із великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї – в районі населеного пункту Широкино;

із великокаліберних кулеметів і снайперської зброї – поблизу міста Авдіївки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

із мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Хутір Вольний;

із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-4;

із автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Південне.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Підрозділи ЗСУ відповіли на обстріл противника вогнем чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донеччині загинув 20-річний захисник України з 54-ї Окремої механізованої бригади Євген Керечанин. Він героїчно відбивав удар терористів і змусив їх відступити.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!