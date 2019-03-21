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Працювали терористи-снайпери: ЗСУ зазнали втрат на Донбасі

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У зоні проведення ООС на Донбасі 21 березня загинув один український військовослужбовець, ще один був серйозно поранений противником.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил. Відзначається, що протягом доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях військ ЗСУ.

У тому числі – двічі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськоими домовленостями.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

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Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" велися обстріли:

  • із великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї – в районі населеного пункту Широкино;

  • із великокаліберних кулеметів і снайперської зброї – поблизу міста Авдіївки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • із мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Хутір Вольний;

  • із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-4;

  • із автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Південне.

Працювали терористи-снайпери: ЗСУ зазнали втрат на Донбасі

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Підрозділи ЗСУ відповіли на обстріл противника вогнем чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донеччині загинув 20-річний захисник України з 54-ї Окремої механізованої бригади Євген Керечанин. Він героїчно відбивав удар терористів і змусив їх відступити.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООСЗСУ
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Кацпездалам до уваги-ваша сранная родина под угрозой.Токо вы и путен-пидер надежа выжывания прайда!Кацы,берегите путена-лысого пидера вашей сраной родиныааааа.!
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Юг Руси
Юг Руси
Ещё один потерьнет! Ефрейтору Штырлицу сообщите, а то у него одни пырымохи-шмяки-бум в мордокниге 😁
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