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13 квітня • оновлено в 17:11
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Пожежа в Чорнобилі: вогонь дістався сховищ відходів із ЧАЕС

30.6т
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Ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь вже дістався міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території. В мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 86 році", – зазначив Ємельяненко.

Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні

Facebook Ярослава Ємельяненка

За його словами, зараз вогонь вже дістався Прип'яті та перебуває у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС.

Ємельяненко наголосив, що чорнобильські пожежі гасять вже десятий день, а вогонь, незважаючи на роботу рятувальників, вільно переміщується за вітром і дістався впритул до найнебезпечніших об'єктів зони відчуження.

Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні

Facebook Ярослава Ємельяненка

"Але зайдіть на сторінки Кабміну, ДСНС та профільних держустанов – в них все під контролем і все гаразд. Горить тут, горить там, але це ок. І те, що ця серія підпалів за всіма юридичними ознаками є терористичним актом, який зараз вийде за межі країни та стане міжнародним, – це нормально, не звертайте уваги, ситуація штатна. На місце не допускають волонтерів та журналістів", – обурився він.

У зв'язку з цим член громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження звернувся до представників вищої влади України із вимогою негайно відреагувати на ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Не хотели дома быть в самоизоляции, будут переселять как 1986-м.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Как могло хранилище ЯО оказаться посреди леса? Вокруг таких объектов всё должно быть вырублено и они должны находиться среди чистого поля, хотя бы для того, чтобы к ним невозможно было незаметно подобраться. дБ, бл ..
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина - Богом проклятая страна. Покайтесь, падайте на колени и просите прощения у матери-России, иначе не будет вам добра.
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