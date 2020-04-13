Пожежа в Чорнобилі: вогонь дістався сховищ відходів із ЧАЕС

Ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь вже дістався міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території. В мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 86 році", – зазначив Ємельяненко.
Пожежа в Чорнобильській зоні
Facebook Ярослава Ємельяненка
За його словами, зараз вогонь вже дістався Прип'яті та перебуває у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС.
Ємельяненко наголосив, що чорнобильські пожежі гасять вже десятий день, а вогонь, незважаючи на роботу рятувальників, вільно переміщується за вітром і дістався впритул до найнебезпечніших об'єктів зони відчуження.
Пожежа в Чорнобильській зоні
Facebook Ярослава Ємельяненка
"Але зайдіть на сторінки Кабміну, ДСНС та профільних держустанов – в них все під контролем і все гаразд. Горить тут, горить там, але це ок. І те, що ця серія підпалів за всіма юридичними ознаками є терористичним актом, який зараз вийде за межі країни та стане міжнародним, – це нормально, не звертайте уваги, ситуація штатна. На місце не допускають волонтерів та журналістів", – обурився він.
У зв'язку з цим член громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження звернувся до представників вищої влади України із вимогою негайно відреагувати на ситуацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
У мережі показали на відео, як виглядає обпалена вогнем територія Чорнобильської зони відчуження.
А Національне управління з аеронавтики та дослідженню космічного простору (NASA) опублікувало фото пожеж у Чорнобильській зоні з космосу.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Пожежа в зоні ЧАЕС" на сайті "OBOZREVATEL".