Був п'яний, курив і заснув: поліція розкрила деталі масштабної пожежі в Новій Каховці

До масштабної пожежі в житловій п'ятиповерхівці в Новій Каховці причетний 38-річний мешканець будинку.

Це підтвердила пресслужба поліції Херсонської області. Як сказано на сайті правоохоронців, повідомлення про займання однієї з квартир на 5-му поверсі, а також даху вони отримали о 14:45 5 липня.

Попередньо встановлено, що місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вирішив покурити на дивані та заснув. Підозрюваний затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Поліцейські зазначили, що затриманий зловживає спиртними напоями. Сусіди чоловіка почули запах диму, який йшов із його квартири, і почали стукати в двері.

Коли через десять хвилин ніхто не відчинив, вони вибили двері й побачили п'яного сусіда і палаючу квартиру.

Наслідки пожежі. ДСНС

"Пожежа почала посилюватися, вогонь поширився на дах багатоповерхівки, тому мешканці будинку почали залишати свої квартири й викликали пожежників і поліцію", – сказано в повідомленні.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 270 КК "Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства". Вирішується питання про повідомленні чоловікові про підозру.

Поліцейські додали, що вони забезпечили відведення автотранспорту і допомагали здійснити евакуацію мешканців будинку.

Наслідки пожежі. ДСНС

Наслідки пожежі. ДСНС

Як писав OBOZREVATEL, пожежа розгорілася в будинку на вул. Букіна, 20. Очевидці поділилися фото та відео.