"Росія готується до війни": генерал закликав повернути загальний призов до армії

В Україні слід відновити загальний призов на строкову військову службу.

Слід також зробити так, щоб країна була повністю готова до введення режиму воєнного часу, – заявив OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Він звернув увагу на ознаки прямої військової загрози, яка виходить з Російської Федерації. "На кордонах з Україною зосереджені потужні військові російські формування, більше 200 тисяч військовослужбовців, в тому числі військова техніка, ствольна і ракетна артилерія, ракетно-космічні війська, засоби радіоелектронної боротьби".

Прийняття військової присяги, ілюстрація Радіо Свобода

"Є всі підстави говорити про те, що Росія готується до масштабної військової операції проти України", – підкреслив генерал.

На його думку, "це повинно підштовхувати вищі органи управління України до того, щоб вживати відповідних заходів", – переконаний Богдан.

Він нагадав про те, що введення в Україні воєнного стану строком на 1 місяць "показало, що є дуже багато проблем, починаючи від сектора безпеки і оборони і закінчуючи органами вищого управління та місцевими органами влади". Генерал переконаний: необхідно негайно усувати ці проблеми "на випадок, якщо треба буде встати на шлях виконання закону про правовий статус військового часу".

Крім того, "настав час відновлювати загальний призов на строкову службу", – заявив він.

На думку Богдана, підстави для цього є. "Те, що ми зараз маємо на кордонах, те, як діє п'ята колона в Україні – все це підштовхує до мобілізації громадянського суспільства і країни загалом для того щоб дати гідну відповідь і не дозволити російському ворогові захопити всю країну", – підкреслив він.

Як додатковий аргумент на користь своїх пропозицій генерал нагадав про "хрестоматійний приклад" Ізраїлю. "Там проходять військову підготовку всі дієздатні громадяни країни, і чоловіки, і жінки. І в тому громадянському суспільстві це не викликає ніяких заперечень чи нерозуміння. Всі прекрасно усвідомлюють, що на обороноздатність держави повинен працювати кожен".

Нагадаємо, раніше начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив про те, що в найближчі роки в Україні збережеться змішана система комплектації армії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Василь Богдан заявив: російські окупанти на Донбасі можуть вдатися до спроб ліквідації окремих представників місії ОБСЄ, щоб звинуватити в цьому українську сторону.

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