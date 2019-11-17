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17 листопада • оновлено в 15:23
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Повернення кораблів ВМС України: Росія назвала дату

1.1т
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Росія передасть Україні захоплені катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" в понеділок, 18 листопада.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу російської ФСБ в окупованому Криму.

При цьому кораблі покинули Керч ще до обіду 17 листопада. Їм назустріч висунулися українські судна.

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Від будь-яких подробиць, що стосуються процедури передачі, росіяни утрималися. Зазначається лише, що сторони погодили місце, де відбудеться передача.

Кораблі ВМС України

Кораблі ВМС України

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" будуть доставлені в порт Одеси. Передача відбудеться приблизно в 96,5 км від міста.

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Теми
Повернення українських кораблів Росією Російсько-український конфлікт Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
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