Повернення кораблів ВМС України: Росія назвала дату

Росія передасть Україні захоплені катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" в понеділок, 18 листопада.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу російської ФСБ в окупованому Криму.

При цьому кораблі покинули Керч ще до обіду 17 листопада. Їм назустріч висунулися українські судна.

Від будь-яких подробиць, що стосуються процедури передачі, росіяни утрималися. Зазначається лише, що сторони погодили місце, де відбудеться передача.

Кораблі ВМС України РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" будуть доставлені в порт Одеси. Передача відбудеться приблизно в 96,5 км від міста.

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