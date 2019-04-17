"Повернемося додому на катерах": з'явилося зворушливе відео з судилища над моряками ВМСУ

Полонені українські моряки, яким продовжують арешт 17 квітня в Лефортовському суді Москви, знову продемонстрували твердість духу і звернулися до українців зі зворушливими словами.

Примітно, що коли українських Героїв заводили в зал суду, присутні журналісти, адвокати і близькі моряків зустрічали їх оплесками, повідомляє "Громадське" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Спілкуючись із представниками українських ЗМІ, хлопці передали патріотичний привіт співгромадянам і навіть жартували. "Все буде Україна. Слава Україні! Дасть Бог — скоро будемо вдома. На катерах назад. Декілька латок наклеїмо. Хоча у нас там все нормально", — сказали моряки.

Полонені моряки Скріншот відео

Сьогодні полонених Українським морякам Розглянуто питання продовження тримання під Варта - наша журналістка перебуває у Москві на суді pic.twitter.com/NbnGy0SGd9 - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р

Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх Оплески pic.twitter.com/WzOVmCSYnW - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р

Українські полонені моряки в Лефортовському суді Москви. Кажуть, що все добре и стан нормальний. Передаються "Слава Україні!" pic.twitter.com/zd3UTnkIni - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

Усі 24 членів їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.

Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!