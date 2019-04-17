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"Повернемося додому на катерах": з'явилося зворушливе відео з судилища над моряками ВМСУ

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Полонені українські моряки, яким продовжують арешт 17 квітня в Лефортовському суді Москви, знову продемонстрували твердість духу і звернулися до українців зі зворушливими словами.

Примітно, що коли українських Героїв заводили в зал суду, присутні журналісти, адвокати і близькі моряків зустрічали їх оплесками, повідомляє "Громадське" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Спілкуючись із представниками українських ЗМІ, хлопці передали патріотичний привіт співгромадянам і навіть жартували. "Все буде Україна. Слава Україні! Дасть Бог — скоро будемо вдома. На катерах назад. Декілька латок наклеїмо. Хоча у нас там все нормально", — сказали моряки.

Полонені моряки

Полонені моряки

Скріншот відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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Гнатюк Сергей
Гнатюк Сергей
Можно вечно смотреть, как горит огонь. как течёт вода, и как свидомый героически сражается с реальностью.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да им сейчас вообще лучше всех. Сидят себе, кормят по расписанию, так потом еще и з\п стребуют со своего командования. Не надо выполнять заведомо провальные приказы. А там, время пройдет, может ситуация изменится.
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Voldemar Vladimir
Voldemar Vladimir
На зону переедут, оптимизма поубавится, а домой со сквозняком в штанах, а не на кораблях.
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