Потрапила під кулю? Українка отримала поранення біля стрільбища поліції

У п'ятницю, 20 грудня, 38-річна жителька Миколаївщини звернулась до поліції Центрального району повідомивши, що отримала дотичне тілесне ушкодження шиї під час вигулу собак неподалік стрільбища, де тренуються поліцейські.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Миколаївській області, зазначивши, що за цим зверненням розпочато перевірки.

"За свідченнями потерпілої, вона знаходилась у 200-250 метрах навскоси від місця проведення стрільб, коли відчула печіння в області шиї. Жінка чула, що в цей час на полігоні проводяться навчальні стрільби. Ані одяг, ані інші частини тіла ушкоджень не зазнали", – йдеться у повідомленні.

Жінка стверджує, що отримала поранення шиї під час навчальних стрільб поліцейських ГУ Нацполіції Миколаївської області

Повідомляється, що за відповідним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст. 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження". Також призначено проведення відповідних медичних експертиз, які мають встановити походження поранення та характер методу його отримання. Слідство триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 грудня на Хрещатику у Києві відбулися сутички під час яких постраждали чотири поліцейські. Проти них застосували сльозогінний газ і влаштували бійку.

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