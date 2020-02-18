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18 лютого • оновлено в 10:32
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"Поставити Україну на коліна до 9 травня": в наступі Росії на Донбасі побачили фатальний нюанс

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Раптовий наступ російських окупантів на Донбасі свідчить про те, що президент Росії Володимир Путін планує підкорити Україну до 9 травня.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook український журналіст Айдер Муждабаєв, зазначивши, що бій 18 лютого – тільки початок кривавої операції агресора.

"Путін не хоче нічого чекати, йому потрібно поставити Україну на коліна до 9 травня. Сьогоднішні бої – початок операції "Примус до капітуляції". Своєї мети він не досягне, але розставить крапки над i в усіх розмовах про "мир", "спільний контроль", "вибори за українським законодавством" та інше", – написав він.

Муждабаєв підкреслив, що ціна цього суспільного протверезіння – життя і здоров'я тих, хто не втрачав тверезість мислення і все розуміють. "У світі не існує більшої несправедливості. Молю, щоб наші бійці вийшли живими з бою", – додав журналіст.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Facebook Олександра Погребиский

Також на трагедію відреагував ветеран АТО Олександр Погребиський. Він зазначив, що після того, що трапилося, говорити про будь-яке перемир'я і компроміси з терористами на Донбасі взагалі не має сенсу.

"Спільне патрулювання? Платформа примирення? Сьогодні о 5 ранку російські війська атакували українські опорні пункти в районі Золотого, зараз із 5:00 йде безперервний важкий бій із застосуванням всіх видів зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм. Противник на широкому фронті накриває бойові порядки 72-ї і 93-ї механізованих бригад в районі ділянки розведення Золоте-Оріхове-Новотошківка. На одному з опорних пунктів йде ближній бій з російською штурмовою групою. Наша артилерія веде вогонь, підтягуються резерви. Це війна. Перемир'я, якого ніколи не було, зірвано остаточно. Моліться за хлопців", – написав захисник України.

У свою чергу журналістка Соня Кошкіна звернула увагу на ще один фатальний нюанс в настанні росіян на Донбасі – вони почали його в річницю початку розстрілів Небесної Сотні на Майдані.

"Такий інтенсивності бою не було вже давно, дуже давно. І так, 18-го лютого. У Мордор люблять дати", – зазначила вона на своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Айдер Муждабаев Соня Кошкіна, LB
Місце
Україна
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
На колени только пейсатый клоун может встать, но не Украина! Надеюсь, джавелины скоро будут использоваться по прямому назначению, а не ржаветь на складах)) Спасибо помойка, что сдвинула ситуацию с мертвой точки, а то от клоуна, с его миром во всем мире, уже подташнивать стало))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А свiдомо ЬФРДАйнутую мзфзоту и почитателей степы лщшкодава и шухевича успеют развесить до 9 мая, от XУEBA до польского Львова???
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Golan Sim
Golan Sim
Как обычно, предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЕ НАЦИСТЫ в бессильной ЗЛОБЕ вновь пытаются запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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