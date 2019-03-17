"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"

У мережі висміяли фейкову заяву прихильників незаконних "Л/ДНР" про те, що Україна нібито "готує для повернення Донбасу шибениці та концтабори".

Новина з відповідним заголовком з'явилася на одному з пропагандистських ресурсів. У своєму Telegram-каналі "Штірліц-інфо" офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із сарказмом зазначив, що це дійсно правда.

"Тільки що подзвонив друзям, і вони підтвердили цю інформацію. Кажуть, два табори побудували в горах на Закарпатті, а шибениці будуть стояти навпроти пам'ятника Степану Бандері. Так і живемо", — написав він.

"Підтверджую. Я там стіни штукатурив", — прокоментував фейк блогер із ніком Фашик Донецький у Twitter.

"Там і стіни поштукатурені? Таки гуманні у нас карателі", "І я їх бачив. Зуб даю!" "Якщо потрібно буде допомогти розчин розмішувати — я піду", "Вакансії є?" "Ще й крематорії будуються", "У Львові одну гілку метро перекрили і поставили шибениці через метр. Чиста правда", "Все давно готове на львівських уранових рудниках", — жартують користувачі мережі в коментарях.

підтверджую



Я там стіни штукатурив pic.twitter.com/OB2ETf5CkB - фашиків Донецький (@FashDonetsk) 17 березня 2019 р.

Ілюстрація Prawy.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський пропагандист Євген Попов заявив, що в Україні готуються до переходу на німецьку форму та до будівництва концтаборів.

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