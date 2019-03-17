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"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"

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У мережі висміяли фейкову заяву прихильників незаконних "Л/ДНР" про те, що Україна нібито "готує для повернення Донбасу шибениці та концтабори".

Новина з відповідним заголовком з'явилася на одному з пропагандистських ресурсів. У своєму Telegram-каналі "Штірліц-інфо" офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із сарказмом зазначив, що це дійсно правда.

"Тільки що подзвонив друзям, і вони підтвердили цю інформацію. Кажуть, два табори побудували в горах на Закарпатті, а шибениці будуть стояти навпроти пам'ятника Степану Бандері. Так і живемо", — написав він.

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"Підтверджую. Я там стіни штукатурив", — прокоментував фейк блогер із ніком Фашик Донецький у Twitter.

"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"
"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"

"Там і стіни поштукатурені? Таки гуманні у нас карателі", "І я їх бачив. Зуб даю!" "Якщо потрібно буде допомогти розчин розмішувати — я піду", "Вакансії є?" "Ще й крематорії будуються", "У Львові одну гілку метро перекрили і поставили шибениці через метр. Чиста правда", "Все давно готове на львівських уранових рудниках", — жартують користувачі мережі в коментарях.

"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"
"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"
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"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"
"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"
"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"
"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"
"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"
"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"
"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"
"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"
"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"

Ілюстрація

Ілюстрація

Prawy.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський пропагандист Євген Попов заявив, що в Україні готуються до переходу на німецьку форму та до будівництва концтаборів.

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Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Анатолій ШтефанФашик Донецький
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасуфейки
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Есть отличная новость! В каждую петлю влазит по два кацапа! Производительность возрастает в два раза! Один ДНРовец или два Каца!
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Junio Van
Junio Van
лохлы сами фейки придумают, после их сами развеят, а потом это и не фейк оказывается! рагулизм не излечим! ))
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2 из 3 ответов | показать все
bender bender
bender bender
Junio Van, пошел отсюда! Читай ИЗВЕСТИЯ для лошар
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
Junio Van, тебе лерсональную поставим
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