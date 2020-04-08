Зниклий у листопаді минулого року у Маріуполі доброволець Олексій Сімонік знайдений мертвим. Підтвердити факт загибелі добровольця вдалося за допомогою експертизи ДНК.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила волонтерка з Маріуполя Марія Подибайло.

Олексій Сімонік Facebook Марії Подибайло

"Маріупольці, дива не сталось... Експертиза підтвердила, що знайдене тіло належить Льоші Сімоніку з позивним "Бандера". У п’ятницю – прощання з Олексієм. У зв’язку з заходами карантину, не закликаємо всіх прийти безпосередньо на кладовище. Але помоліться за упокій душі Олексія", – написала Подибайло.

Олексій Сімонік Facebook Марії Подибайло

За її словами, попри молодий вік, Олексій Сімонік брав участь у найгарячіших боях війни на Донбасі.

"Маріупольський Бандера, який пройшов Карлівку, Іловайськ, Піски, ДАП... Розумію, що треба зібратись з думками, силами і написати про Людину, яка прожила непросте, коротке і яскраве життя. В свої 18 він одним із найперших без вагань став Воїном-добровольцем, після служби – волонтером, спортсменом і громадським активістом", – повідомила волонтерка.

Олексій Сімонік Facebook Марії Подибайло

За її словами, на війну Олексій вирушив на самому початку, у 2014 році. У квітні-травні 2014-го перебував у 1 роті добровольчого батальйону "Донбас", разом із бійцями якого брав участь у ліквідації блокпостів незаконних збройних формувань у місті Покровськ Донецької області та в бойових зіткненнях із проросійськими терористами в селищі Карлівка Мар'їнського району.

У травні-липні разом із батальйоном патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" був задіяний у звільненні селища Піски Ясинуватського району. Втім, якщо до цього перебування Олексія у різних батальйонах було неофіційним, то з липня 2014 він був призначений на посаду міліціонера в батальйон "Шахтарськ", у складі якого відряджався до зони проведення АТО. Зокрема, брав участь у боях під Іловайськом.

Олексій Сімонік Facebook Марії Подибайло

Після Іловайської трагедії, з 29 серпня 2014 року по 18 квітня 2015 року Олексій займався волонтерською діяльністю. Неофіційно перебував у складі бойових підрозділів, що брали участь в обороні Донецького аеропорту та селища Піски. Це підтверджують інші учасники боїв за ДАП того періоду.

Олексій Сімонік Facebook Марії Подибайло

"Льошо, дитинко, братику, друже... Ти так багато встиг зробити за своє життя, що мало кому й за довгі роки випадає...Ти ніколи не ховався за спинами інших. Горів. Власною харизмою вів за собою молодь. Запалював і надихав. Був різкішим і дієвішим за інших. Життя як ризик заради України... Бо не міг бути байдужим чи осторонь, коли в країні війна. Максималізм у всьому. Загострене почуття справедливості. Все за друга. Вміння визнавати і виправляти власні помилки. Які робить кожен, та не кожен має сили визнати та нести за них відповідальність. Льошо, ти спішив жити ТАК, бо щось знав?" – емоційно написала Подибайло.

За словами волонтерки, перед зникненням Олексій був сповнений планів, збирався тренувати молодь і перемагати у спортивних змаганнях. Однак не встиг – 16 листопада 2019 року він пішов із дому назавжди.

Олексій Сімонік Facebook Марії Подибайло

"Остання зустріч створила ілюзію того, що ти нарешті знайшов себе в цьому житті. Так горіли очі, коли розказував, що успішно займаєшся стрільбою з лука і про плани вчити молодь, перемагати на змаганнях і... Нагадаю, що в листопаді 2019 року Олексій вийшов із дому і більше не повернувся. Декілька місяців тому було знайдене тіло зі слідами насильницької смерті і лише зараз прийшли результати експертизи, які підтвердили, що це він", – розповіла Марія Подибайло, уточнивши у коментарях, що тіло було знайдене через місяць після зникнення Олексія.

"Спочивай із Богом, Бандеро! Тебе не забути, сонце. Дякую, що був... Не згадую про тих, кого дожене кара за тебе. Хотілось би просто знати, хто та потвора, яка горітиме за тебе в пеклі. Слава Україні! І тобі", – емоційно додала волонтерка.

Наразі маріупольські волонтери та активісти просять усіх небайдужих допомогти родині Олексія. І вказують номер банківської карти його мами, Олени Петрівни: 4314 1401 0000 8140

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