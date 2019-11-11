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11 листопада • оновлено в 21:52
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/ Розслідування

Поскаржився мамі і заснув: на Сумщині загадково померла 12-річна дитина

1.1т
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У місті Шостка Сумської області при загадкових обставинах загинув 12-річний хлопчик.

Як повідомила пресслужба місцевої поліції, трагедія сталася в ніч на понеділок, 11 листопада.

Увечері дитина відправилася спати, проте через деякий час мати виявила її без ознак життя.

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З'ясувалося, що напередодні він до вечора гуляв з друзями, а коли повернувся, то поскаржився на погане самопочуття. Мати допомогла йому заснути, але пізніше виявила, що дитина не дихає.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини). Проводиться досудове розслідування, в рамках якого слідчі встановлюють щохвилини пересування дитини по місту, опитують всіх свідків і з'ясовують всі обставини, які могли б призвести до смерті дитини. З'ясовується причина смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Хмельницькій області 4-річний хлопчик раптово помер після уколу. Лікарі стверджують, що це була ін'єкція вітамінів.

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