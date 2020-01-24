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24 січня • оновлено в 12:41
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Оборона ДАП: розкрито віроломне вбивство Росією військових ЗСУ

2.6т
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Російські окупаційні війська порушили закони та звичаї війни, поєднані з умисним вбивством, під час підриву Донецького аеропорту.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, яка почала нове кримінальне провадження за фактом убивства українських військових, що захищали ДАП.

"Офісом генерального прокурора внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ще один злочин проти українських військовослужбовців під час оборони Донецького аеропорту – порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні.

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У ОГП встановили, що в діях терористів і їхніх ватажків є ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

"20 січня 2015 року бойовики запросили у військовослужбовців Збройних сил, які обороняли аеропорт, припинення вогню нібито з метою евакуації загиблих і поранених з поля бою, а насправді діяли з метою отримання військової переваги і прихованого ведення бойових дій", – йдеться в повідомленні.

В підсумку терористи встановили вибухівку в терміналі аеропорту. Після завершення перемир'я бойовики підірвали бетонні перекриття та стелю будівлі, через що під завалами загинули українські захисники.

Бої за ДАП

Бої за ДАП

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК, (Порушення законів та звичаїв війни) що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня, коли вшановують пам'ять героїв, які захищали в 2014 році Донецький аеропорт, в мережі згадали імена всіх 100 кіборгів, які полягли в бою або зникли безвісти.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
АТО на Донбасі Війна на Донбасі Бої за Донецький аеропорт
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Донбас киборгі
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Все с Рoccией вoюют? С Россией у вас вoйнa бы длилась 5 минут... кому эти сказки, в Европе что ли думают кто-то тупее их?
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Сказки на ночь)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, за что 100 человек а аэропорту положили?
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