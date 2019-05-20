Портнов безперешкодно повернувся в Україну: як це трапилося

Екс-заступник глави адміністрації президента при Вікторі Януковичі, юрист Андрій Портнов, безперешкодно повернувся в Україну, оскільки основне кримінальне провадження щодо нього було закрито.

Про це повідомляє Insider із посиланням на власні джерела.

"Одна була справа щодо нього з підозрою – її закрив Столярчук (заступник генпрокурора Юрія Луценка – Ред.) у 2016 році. Є кілька інших, в яких він перевіряється на можливу причетність. У цих справах про підозру не повідомлялось", – пояснив співрозмовник.

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Андрій Портнов zib.com.ua

Примітно, що до 2016 року Портнов був у розшуку, однак після того, як його позбавили статусу підозрюваного, обмеження з юриста зняли.

Зауважимо, після Революції Гідності в 2014 році Портнов залишив Україну і переїхав до Росії, а незабаром оселився у Відні (Австрія), де займався адвокатською діяльністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 травня Портнов повернувся в Україну після п'яти років відсутності.

У команді президента України Володимира Зеленського в тому, що Портнов зміг безперешкодно приїхати, звинуватили генерального прокурора Юрія Луценка.

Незабаром Портнов розповів, що його охороняє поліція з автоматами і що йому боятися нема чого. Юрист також заявив про бажання будувати політичну кар'єру в Україні.

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