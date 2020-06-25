Портников попередив про загрозу захоплення Росією нових міст України

Синхронні з Росією пропагандистські паради на тимчасово окупованому Донбасі свідчать про те, що повільна окупація цього регіону триває. А слідом за нею така ж доля може спіткати й інші області України.

Таке попередження озвучив у статті для "Еспресо TV" український журналіст, публіцист Віталій Портников. За його словами, щоб запобігти цьому, влада України повинна зробити відповідні висновки та подбати про недоторканність кордонів держави.

Портникова наголосив, що масові "паради смерті" в ОРДЛО 24 червня – це ще одне підтвердження повзучої анексії сходу України. За його словами, важливий крок до такої анексії був зроблений тоді, коли маріонеткові адміністрації закрили лінію розмежування, а російський уряд відкрив кордон окупованих територій з Росією. Таким чином, їхні жителі виявилися єдиними іноземцями, яких пускають на територію Росії під час епідемії.

"І ось тепер – синхронне проведення параду. Що далі? А далі люди, які вміють робити висновки, зосередилися б на запобіганні можливому захопленню нових територій України, а не на спробах побачити у очах Путіна прагнення припинити війну. Але такий висновок точно не буде зроблений Зеленським, а оточення президента буде тільки заохочувати його до помилок. І все це закінчиться російськими прапорами у нових захоплених містах нашої країни", – поділився тривожним прогнозом журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екскомандувач Збройними cилами США в Європі Бен Ходжес також попередив, що у вересні Росія може здійснити військове вторгнення в Херсонську область через посуху та нестачу води в Криму. За його словами, під особливою загрозою – дамба у Херсоні на півночі. Вона потрібна окупантам, щоб дозволити воді повернутися до захопленого півострову.